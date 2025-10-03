Без работы и с большими кредитами: эксперт назвал последствия закона о локализации автомобилей такси

Представитель таксомоторной компании в ХМАО Александр Яблонский высказал мнение, что новый закон о локализации автомобилей такси негативно отразится на водителях и пассажирах, сообщил muksun.fm.

По мнению эксперта, многие таксисты приобрели автомобили в кредит. После вступления в силу закона они не смогут продолжать вести деятельность, поэтому останутся без работы и с кредитами. Александр Яблонский сомневается, что водители смогут приобрести новое авто для поездок. Не все банки согласятся выдавать кредит на машину без погашения предыдущего. Как следствие, на рынке произойдет отток водителей.

«У нас работает большинство частников, причем, автомобили у них не подходят под новый закон. К примеру, Suziki Grand Vitara или Land Cruiser 100 2006 года. Водители уже недовольны. Они все осуждают этот закон между собой. И в основной массе все недовольны. Доволен только тот, кто купил в свое время российский автомобиль. Отток частников будет очень большой», — сказал собеседник издания.

Эксперт уверен, что отток водителей такси спровоцирует рост цен на услугу. Сейчас такси — относительно доступное средство передвижения для россиян. Решить ситуацию можно, если отсрочить принятие закона еще на несколько лет. Александр Яблонский уверен, что водителям и компаниям необходимо больше времени для подготовки к новым правилам работы.

«Сейчас такси работает в качестве автобуса — все же хотят быстро доехать. Ценник просто взлетит. Он не вырастет, а именно взлетит», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России утвердили список из 20 моделей авто, соответствующих закону о локализации такси.