Без света, воды и отопления: в Киеве и многих городах Украины заявили об аварийных отключениях электроэнергии

По информации издания, в Киеве и области, а также в Черниговской, Сумской и Житомирской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что в городе прекратило работу метро. Аналогичная ситуация произошла в Харькове.

Из-за проблем в украинской энергосистеме почти вся Молдова осталась без света. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

Представитель облэнерго сообщил, что в некоторых районах Харькова нет света из-за скачков напряжения. По информации украинской компании ДТЭК, света нет в некоторых районах Одесской области. Причина — замерзание линий электропередач и последующий обрыв проводов.

В ряде районов украинской столицы, включая Оболонь, местные жители сообщают о перебоях в работе систем централизованного отопления и водоснабжения. Проблемы возникли на фоне экстренных аварийных работ в инженерных сетях города. Воды нет также в Харькове.

«Власти пока никак не комментируют причины блекаута на Украине», — сообщил сообщил телеграм-канал украинской интернет-газеты «Страна».

