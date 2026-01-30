Более 1,3 млн пенсионеров-переселенцев на Украине остались без пенсий

Более миллиона пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц на Украине, в январе остались без положенных выплат из-за новых бюрократических требований. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом пишет РИА Новости .

По словам омбудсмена, в стране зарегистрировано свыше 1,3 млн пенсионеров-переселенцев, и значительная их часть не получила пенсии в начале года. Причиной стало введение процедуры дополнительного подтверждения — граждан обязали доказать, что они не получают пенсионные выплаты от российских органов.

Как отметил Лубинец, Пенсионный фонд Украины заранее не проинформировал людей о необходимости пройти такую проверку. Более того, подтверждение требовалось оформить через электронный портал с использованием цифровой подписи, навыками работы с которой большинство пожилых людей не обладают.

В результате тысячи пенсионеров узнали о новых правилах лишь после того, как деньги не поступили на счета. Это вызвало массовые обращения, очереди и фактический сбой в работе территориальных подразделений пенсионного фонда. По оценке омбудсмена, государство переложило обязанность проверки данных на самих граждан, поставив их права под угрозу.

Лубинец подчеркнул, что проблема усугубилась слабой информационной кампанией и излишне сложной процедурой идентификации. Он заявил о необходимости срочно пересмотреть подход к проверкам, чтобы не лишать людей средств к существованию.

Омбудсмен уже обратился к правительству с предложением продлить сроки подтверждения, обеспечить понятное информирование пенсионеров и активнее использовать государственные реестры вместо повторной верификации граждан.

