Жители западной части Волгограда активно обсуждают неприятный запах, который, по их данным, появился в городе несколько дней назад. Ситуация ухудшается из-за тумана, считают горожане. Люди предполагают, что в атмосферу попали вредные химические вещества, сообщили novostivolgograda.ru.

По информации горожан, туман ограничил видимость на дорогах. Автомобилисты делятся в соцсетях, что передвигаться по улицам крайне сложно. Они рекомендуют соблюдать повышенную осторожность во время поездок на работу и по другим маршрутам.

«Из-за тумана рано утром ехали почти вслепую», — написал местный житель.

По мнению горожан, на фоне тумана неприятный запах на улице усилился. В соцсетях началась дискуссия. Одни предполагают, что вонь появилась вследствие выброса каких-либо химических веществ местными предприятиями. Люди отмечают, что особенно запах слышен в одном из районов. Горожане уверены, что зловония наблюдаются несколько дней подряд.

Другие же комментаторы считают, что в городе передвигается большое количество автомобилей, которые производят выхлопные газы. По их мнению, туман всего лишь обострил восприятие запаха.

«Вышли на улицу — кругом туман и еще вонь какая-то, бежали скорее на работу, чтобы не дышать этой гадостью», — написала местная жительница Волгограда.

По данным издания, от чрезвычайных ведомств не поступало никаких официальных заявлений о каких-либо инцидентах в Волгограде.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае недалеко от очага возгорания произошло массовое ДТП.