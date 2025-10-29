«Выглядит зрелище жутко»: массовое ДТП у возгорания в Приморском крае — что известно?

По информации издания, от пылающей травы валил густой белый дым, который заполонил проезжую часть. Корреспондент «Восток-Медиа» предположил, что водители отвлекались на дым. Они могли испугаться. Как следствие, на участке дороги вблизи возгорания произошло массовое ДТП: несколько автомобилей перегородили трассу. Остальные участники движения вынуждены ехать по принципу реверсивного движения. Такой информацией поделился очевидец.

По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники автоинспекции. Специалисты устанавливают причины массового ДТП.

«Выглядит зрелище жутко», — рассказал очевидец.

По информации издания, на объездной трассе Седанка — Патрокл с самого утра образовалась напряженная обстановка. На участке трассы произошло ДТП: большегруз столкнулся с малолитражкой. Вблизи проходят ремонтные работы. Все перечисленные факторы отразились на массовом скоплении машин. Пробки были уже утром, но днем ситуация только обострилась. Местные жители отметили, что на данном участке трассы часто происходят аварии.

«Когда-то часто ездил тут, заторов практически не было. Теперь переехал в центр и очень рад этому. Буквально пару дней назад в жуткую пробку встал именно на этом участке, так что уже не удивительно, что опять встали тут», — поведал автомобилист.

Ранее сообщалось, что жители Кемерово связали наезд на пешехода на переходе с плохими погодными условиями. В БДД ГАИ сообщили, что женщина-водитель не снизила скорость.