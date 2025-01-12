Беженцы назвали место, из которого в 2022 году могли запустить по Донецку «Точку-У»
Обстрел центра Донецка «Точкой-У» в 2022 году мог вестись из поселка Шевченко
Фото: [Медиасток.рф]
Эвакуированные беженцы поделились с корреспондентом ТАСС предположением, что в 2022 году ВСУ запустили «Точку-У» из поселка Шевченко.
Беженцы рассказали, что в один из дней в поселок завезли большую военную машину. Технику установили вблизи местной школы. Когда ракету запускали, звук ее полета был слышен по всему поселку. Жители Шевченко отметили, что проживают в небольшом населенном пункте.
«Мы хорошо помним этот день. Впервые у нас в поселке появилась такая машина, забыть трудно из-за ее размеров», — сказали беженцы.
Люди вспоминают, что вскоре после этого начала появляться информация об обстреле Донецка. Беженцы уверены, что Донецк неоднократно обстреливали военные ВСУ, которые расположились в их поселке. По мнению собеседников, на территории поселка находились новые установки РСЗО HIMARS.
«Запускали ракеты с полей в районе улицы Новая или у здания местной больницы», — уточнили беженцы.
Удар по Донецку «Точку-У» был совершен 14 марта 2022 года. Тогда ВСУ атаковали центр города. Они оснастили ракету дополнительной кассетной боевой частью. В тот день тяжелые ранения получили 28 человек. В числе пострадавших были дети. Погибли 20 мирных жителей. Обстрел был произведен в дневное время суток, когда на улице было людно.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области.