В сообщении указано, что Армия России освободила населенный пункт Калиново, который расположен в Харьковской области. Наступательные действия вели подразделения группировки войск «Запад». На данном направлении военнослужащие РФ также нанесли поражение живой силе и технике противника, улучшив таким образом свои позиции.

В ведомстве сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике. Им удалось установить контроль над населенным пунктом Янтарное. Кроме того, участники спецоперации нанесли поражение формированиям бригад ВСУ вблизи 10 населенных пунктов, расположенных на территории республики.

В сообщении указано, что на протяжении суток работа велась по всей линии боевого столкновения. Военнослужащие удерживают позиции. В некоторых районах успешно продвигаются вперед. Им удается занимать более выгодные позиции с целью дальнейшего освобождения населенных пунктов. Ежедневно противник теряет личный состав и технику.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что на Западе назвали страну, которую могут принудить воевать с Россией.