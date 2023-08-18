Безнадзорные животные: Жители под Волгоградом страдают из-за изъянов в законодательстве РФ

Под Волгоградом в одном из дворов города жители страдают от нашествия большого количества чипированных собак. Люди обращаются в местную администрацию. Там объясняют, что раз животное чипировано, то согласно законодательству сделать ничего невозможно, сообщает novostivolgograda.ru .

«Мне звонили уже жители вчера, мы поговорили. Я их спрашиваю: «собаки бросаются?» Они говорят, что вроде как нет. Спрашиваю: «Они чипированные?». Отвечают, что да. Понимаете, у нас законодательство такое. Их ведь даже вывезти оттуда по закону нельзя просто так», - рассказал начальник отдела администрации Волжского по управлению поселками Роман Зенкин

Животные пока не нападают на жителей, именно поэтому согласно решению правительства невозможно обратиться в службу с целью их отлова. Тем не менее, жители напуганы. Недавно стая собак подбежала к восьмилетнему мальчику. Они не кусали, но лаяли и рычали. Ребенка спасла мимо проходящая жительница. Она отмечает, что взрослые также стараются лишний раз не выходить из дома из-за агрессивных собак.

В районе живут восемь собак. Но сейчас появилось еще трое щенят. Несмотря на то, что животные чипированные, малыши все равно появляются на свет. Начальник отдела администрации Волжского по управлению поселками Роман Зенкин отметил, что животных заберут для проверки. Но раз звери не кусают людей, их снова вернут на место обитания. Заявка в служба отлова отправлена.