Саммит НАТО: формат участия Зеленского назвали унижением

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube‑канала резко раскритиковал формат участия Владимира Зеленского в саммите НАТО в Анкаре, сообщает РИА Новости .

По его мнению, то, что украинского президента допустили лишь к ужину лидеров, но не к заседаниям альянса, — это издевательство над всеми украинцами.

«Просто возмутительно! Мало того, что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так еще и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле», — цитирует Соскина РИА Новости.

Соскин назвал ситуацию фарсом и «гоголевской историей», выразив возмущение тем, как, по его словам, натовцы демонстрируют свое отношение к Украине. Он также отметил, что многие украинцы были удивлены столь ограниченным форматом визита Зеленского.

Ранее CNN сообщил, что Зеленский примет участие в ужине лидеров саммита, но не будет присутствовать на заседаниях НАТО. Как писала накануне The Telegraph, Украине на саммите уделят меньше внимания — чтобы не расстраивать президента США Дональда Трампа.