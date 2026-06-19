Безопасная сковорода существует: профессор назвал лучший вариант для вашей кухни

Выбор кухонной посуды для жарки — это не только вопрос удобства приготовления, но и серьезный аспект экологической безопасности домашней кулинарии, предупреждает профессор. При интенсивном нагреве материалы сковороды способны вступать в химическое взаимодействие с продуктами и выделять в пищу вредные соединения. О том, какие виды покрытий таят угрозу для организма, почему чугун остается одним из самых надежных вариантов и как правильно ухаживать за сковородами, REGIONS рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, профессор Николай Васильев.

Алюминиевые сковороды без покрытия: скрытая угроза

По оценкам специалистов, наибольшую угрозу для здоровья сегодня представляют традиционные алюминиевые сковороды, лишенные защитного покрытия, пояснил профессор Николай Васильев.

«Первоначально на них есть оксидная пленка, которая не дает металлу вступать в реакцию с пищей. Но она повреждается при контакте с кислотами в продуктах. Образующиеся алюминаты могут переходить в организм и при постоянном накоплении приносить вред. Конечно, алюминий не сравним по токсичности с тяжелыми элементами (ртуть, свинец, кадмий и т. д.). Но, по мнению ряда ученых, с ним связана болезнь Альцгеймера», — предупреждает Николай Васильев.

Тефлон: токсичные газы и яд для печени

Если на кухне имеется такая посуда, необходимо строго соблюдать меры предосторожности, предупредил профессор. В алюминиевой сковороде без покрытия категорически нельзя готовить кислые блюда — например, томатные соусы, тушеные овощи или маринады. Также не рекомендуется хранить в ней готовую еду. Мыть такую посуду разрешается исключительно мягкими губками без абразивов, подчеркнул эксперт.

Наиболее популярный вариант — алюминий или сталь с антипригарным тефлоновым слоем — также требует повышенного внимания. Тефлон устойчив к воздействию кислот, однако лишь при условии, что на нем отсутствуют микротрещины и царапины. При этом покрытие крайне недолговечно: оно легко истирается и не переносит резких перепадов температур, добавил Николай Васильев.

«При температуре выше 200 градусов он начинает разлагаться с выделением токсичных газообразных компонентов, крайне вредных при вдыхании. В тефлоновых покрытиях может содержаться перфтороктановая кислота. Это яд для печени, который плохо выводится из организма. Тефлоновые сковороды лучше менять раз в несколько месяцев», — отмечает химик.

Керамика: экологично, но хрупко

Сковороды с керамическим покрытием специалисты признают полностью безопасными как для организма человека, так и для окружающей среды, отметил профессор Васильев. Такое напыление обладает большей устойчивостью к повреждениям по сравнению с тефлоном — поцарапать его существенно сложнее.

Однако эксперт советует при покупке обязательно проверять сертификаты качества, чтобы убедиться в отсутствии в составе эмали опасных примесей, в частности свинца. Кроме того, керамика крайне чувствительна к перепадам температур. Если плеснуть холодную воду на сильно разогретую сковороду, покрытие разрушится и безвозвратно утратит антипригарные свойства, предупредил специалист.

Возвращение чугуна: вековая прочность и безопасность

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Безусловным лидером по уровню безопасности и сроку службы профессор считает незаслуженно обойденную вниманием чугунную посуду, которая в последнее время вновь набирает популярность.

«Они самые долговечные, стойкие к перегреву и механическому воздействию. И даже если железо и углерод (из которых состоит чугун) перейдут в наш организм — ничего плохого не случится, так как оба элемента ему не чужды и не вредны», — успокаивает доктор химических наук.

Чугунные сковороды, по словам профессора, выдерживают самую жесткую чистку — их можно тереть металлическими губками без риска повредить поверхность, а для удаления жировых отложений использовать пищевую соду или хозяйственное мыло. Однако применять современные бытовые моющие средства для чугунной посуды не стоит. Из-за пористой структуры металла химические компоненты проникают глубоко в микротрещины и при последующем приготовлении пищи могут переходить в еду, предупредил эксперт.

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