В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 19 июня, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах – I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, в регионе установится II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +14-24 градусов, ночью – +8-12. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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