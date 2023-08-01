Бил сына ногами в общественном месте: Суд вынес решение жителю Тюмени

Суд вынес решение по делу об избиении ребенка в общественном месте. Отец, который таким способом наказывал 12-летнего сына, обязан заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает nashgorod.ru .

Инцидент произошел в августе прошлого года, но судебное заседание проходило в июле 2023 года. На протяжении этого времени правоохранительные органы изучали все детали дела. Известно, что житель Тюмени Сергей находился на территории своего придомового участка. Между ним и 12-летним сыном завязалась ссора. Мужчина ударил подростка по лицу и схватил за одежду. Мальчик пошатнулся и упал. Отец продолжал наносить удары, но уже ногами.

В зале суда мужчина признал вину. В порыве эмоций он разозлился, поэтому нанес первый удар. После отец не смог успокоиться и продолжал наносить удары. Тюменец обещал судье, что больше подобное поведение не повторится. Ему вынесли приговор: оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее издание сообщало, что в Тюмени растет уровень преступности. Участились случаи, когда взрослые люди совращают несовершеннолетних детей.