Била ребенка ради «лайков»: скандал со стримершей из Тюмени

В Тюмени стримерша, известная в сети под именем «Жади», в прямом эфире избила собственного ребенка, сообщает nashgorod.ru .

Молодая женщина била сына и в разговоре с ним использовала нецензурную лексику. Инцидент произошел в центре города. Свидетелями стали мимо проходящие прохожие. Люди специально начали снимать скандал на камеру и выкладывать в социальные сети с призывом вмешаться правоохранительные органы и провести проверку.

«Эта женщина жительница Тюмени. Передайте видео в органы опеки этот видеоролик. Надеемся, что ей займутся, ситуацию возьмут на контроль», - жители города призывают правоохранительные власти обратить внимание на инцидент

Жители обсуждают ситуацию в социальных сетях и возмущаются поведением матери-стримерши. Многие пользователи считают, что таких женщин необходимо лишать родительских прав. Подобное отношение взрослого к ребенку может оставить психологические травмы и негативно отражаться на эмоциональном состоянии.