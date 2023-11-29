Билборд или расширение: Мнения жителей Ижевска о способах ликвидации пробок разделились

Многие жители села Завьялово работают в Ижевске. Из населенного пункта добраться в город можно по единственной дороге. Каждое утро люди стоят в больших пробках. Жители винят во всем расположенный рядом железнодорожный переезд и предлагают главе региона Александру Бречалову разные способы решения проблемы: установки билбордов с изображением барана и расширение дороги, сообщает udm-info.ru .

Жители активно обсуждают проблему в социальных сетях. Так, Сергей написал, что автомобилисты снижают скорость перед ж/д переездом. Он находится в хорошем состоянии, поэтому нет необходимости постоянно тормозить. Мужчина рассказывает, что в Самаре возле переездов стоят билборды с изображением барана, который переходит через рельсы.

«Там по всему городу были развешаны билборды, на которых был нарисован баран, очень осторожно перешагивающий через рельсы. Просьба — установить такой же билборд у ж/д переезда у Кабанихи, по дороге в аэропорт», — прокомментировал Сергей.

Другие жители уверены, что монтаж билбордов может быть временным решением проблемы или же дополнительной мерой, но никак не основной. Люди считают, что и состояние переезда уже не такое, как было год назад. А пробки исчезнут, если расширить дорогу. В Ижевск люди из ближних сел не только приезжают на работу, но и по личным делам.

7 декабря пройдет прямая линия с главой Александром Бречаловым. Местный житель Сергей попросил чиновника ответить на онлайн-встрече, какие меры будут предприняты для уменьшения пробок.