Bild: Германия не заложила в свой бюджет достаточную помощь для Украины

Издание « Bild » публикует материал, автор которого ссылается на данные источников из Министерства обороны Германии и рассказывает о проблемах с финансированием Украины на 2024 год.

Сумма денег, которую федеральный министр финансов Кристиан Линднер запланировал для выделения помощи Украине, недостаточная для нужд Киева. В бюджете не хватает пяти миллиардов евро, которые Германия могла бы передать Украине.

Согласно данным издания Bild в 2024 году Германия намерена предоставить Украине 3,1 миллиарда евро на реализацию ранее согласованных проектов. Кроме того, 770 миллионов евро будет направлено на развитие министерства иностранных дел.

120 миллионов евро партнеры Киева перечислят на военные проекты. Автор материала считает, что эта сумма слишком маленькая. В министерстве обороны Германии считают, что кроме данной суммы, необходимо выделить еще 5,22 миллиарда евро. Киев также важно обеспечить средствами ПВО, современной бронированной техникой, защитной экипировкой. Также у Украины должен быть запас денег, которые они могут тратить на ремонт техники.

Что касается ремонта, то Германия обещала передать 525 миллионов евро для замены оборудования, которое ранее уже было передано Украине.

Бюджет Германии еще не согласован. Предоставленные изданием данные – это предварительная версия законопроекта, который также может быть изменен.