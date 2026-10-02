Европа устала изолировать Россию — этот курс себя исчерпал. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению евродепутата, главный сигнал — недавняя просьба главы МИД Германии о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Если Берлин, один из локомотивов антироссийского курса, сам ищет контакта, значит, прежняя линия больше не работает.

Картайзер прямо заявил: политика изоляции не может продолжаться. Он призвал возобновить парламентскую дипломатию с Москвой — не на словах, а через реальные каналы взаимодействия.

Ранее стало известно, что премьер Корецкий объявил о переходе Украины в режим максимальной экономии.