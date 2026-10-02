Западные журналисты и политики снова принялись запугивать свою аудиторию «российской угрозой», исказив ключевые тезисы выступления Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай». В Европе предпочли проигнорировать предупреждения Москвы о защите собственных территорий и в очередной раз переписали слова российского лидера на свой лад. Об этом пишет РЕН ТВ .

В эфирах европейских каналов уверяли, будто Россия грозит сторонникам Киева и «размахивает ядерной дубиной» из-за зарубежных земель. Под последними ведущие почему-то подразумевали Калининградскую область. На это Путин напомнил: при прямом нападении на РФ — будь то Калининград или любой другой регион — в повестке немедленно появится вопрос применения всех видов вооружений.

Президент подчеркнул, что действия Москвы — вынужденный ответ на эскалацию: расширение НАТО, госпереворот на Украине и накачку Киева оружием. Однако европейские элиты сделали свои выводы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб заявили, что в ответ на предупреждения лишь увеличат помощь Украине.

Европейские эксперты признают: ЕС загнал себя в тупик. Финский политик Сакари Линден отметил, что гигантские финансовые вливания превратили ЕС и НАТО в участников конфликта, и они не могут позволить Киеву проиграть. При этом западная пресса паникует из-за появления у РФ точных реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5», обвиняя Россию в игре «без правил». В Москве же подчеркивают: условия для мира давно озвучены, но к диалогу пока не готова противоположная сторона