Bild: Россия в 2027 году может за 10 дней захватить Латвию и часть Литвы

Американский Center on New Generation Warfare смоделировал сценарий атаки России на страны Балтии, сообщил Bild. В исследовании принимали участие американские генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес. Эксперты считают, что России хватит 10 дней для захвата Латвии и части Литвы.

Исследователи считают, что НАТО сможет вмешаться в случае потенциального конфликта России со странами Балтии только через 10 дней после начала военной операции. Эксперты уверены, что первыми противостоять Армии РФ смогут немецкие танки, которые дислоцированы на территориях республик.

Предполагается, что ВС РФ зайдут с территории Белоруссии и Калининграда. Экс-генералы НАТО прогнозируют, что атаки начнутся в 2027 году. НАТО не будет молниеносно реагировать на происходящие события. Сценарий предполагает несколько развитий ситуации.

Самый худший означает, что республики будут ссылаться на пятую статью о коллективной обороне. В таком случае НАТО окажет сухопутную помощь. К этому моменту Россия возьмет под полный контроль Латвию и завладеет некоторыми территориями Литвы.

Ранее сообщалось, что Литва находится на грани политической революции.