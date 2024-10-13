Литва на грани политической революции: консерваторы падают, антисемитские популисты поднимаются

Первый тур парламентских выборов в Литве состоится в это воскресенье. Согласно опросам, фаворитом выступает Социал-демократическая партия, которая после восьми лет у власти потерпела поражение на предыдущих выборах. Консерваторы, ранее лидировавшие, утратили 10% поддержки избирателей и могут не пройти в парламент. На втором месте в гонке скандальный новичок - лидер «Зари Немана». Об этом пишет РИА Новости.

В Литве в однопалатном парламенте, состоящем из 141 депутата, проходят выборы. Из них 71 депутат избирается в одномандатных округах, а 70 - по партийным спискам. Партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, а коалициям — 7% для получения мест в сейм. На выборах 2024 года участвуют 14 партий и одна коалиция, при этом право голоса имеют около 2,4 миллиона граждан. В этом году выборы пройдут в два тура, второй из которых состоится 27 октября.

В предстоящих выборах в Литве фаворитом является Социал-демократическая партия, которая, согласно прогнозам, может получить 25,2% голосов. Это значительно выше, чем на предыдущих выборах. Напомню, в 2012 году они выиграли , а в 2016 вошли в правящую коалицию с «Союзом зеленых и крестьян».

На втором месте находится новая левая партия «Заря Немана» с 16,4% голосов, возглавляемая экс-депутатом Ремигиюсом Жемайтайтисом, лишенным мандата за антисемитские высказывания.

Ремигиюс Жемайтайтис, лидер партии «Заря Немана», сейчас сталкивается с обвинениями в популизме. Его критикуют за высказывания о необходимости приговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к смертной казни за предполагаемые военные преступления, а также за предложение заменить всеобщий воинский призыв уроками военной подготовки в школах. В мае 2024 года он участвовал в президентских выборах, где занял четвертое место из восьми кандидатов.

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