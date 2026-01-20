Бирка есть, хозяйки нет: бык-бродяга забыл дорогу домой и несколько недель блуждает в Серпухове

В Серпухове и его окрестностях нарастает беспокойство, связанное с необычным гостем — молодым бычком, уже несколько недель свободно разгуливающим по местности, сообщил REGIONS.

По данным Радио 1, животное впервые было замечено в районе деревни Борисово. Тревога жителей усилилась после того, как прошлой ночью его видели на территории садового некоммерческого товарищества «Вега», что существенно ближе к деревне Лужки.

Многие сочувствуют упитанному скитальцу, оказавшемуся в зимних условиях без видимых источников пропитания. Однако страх перед непредсказуемым поведением крупного животного не позволяет никому из местных приблизиться к нему.

В сообществе встречаются разные версии его появления: одни предполагают, что он отстал от стада, другие — что его могли намеренно выпустить. Ключевой деталью, свидетельствующей о том, что бычок не является бесхозным, стала бирка на его ухе.

Кроме того, в обсуждениях в местных социальных сетях появилась женщина по имени Наталья, заявившая о своих правах на животное. Она утверждает, что любит его и не планирует в будущем отправлять на убой. Однако объяснить причину, по которой бык оказался на свободном выгуле, Наталья отказалась.

Правовой аспект ситуации прокомментировал серпуховский юрист Алексей Соловьев.

«Собственник может быть привлечен к административной ответственности — штрафу или даже приостановлению деятельности, если речь идет о юрлице. Нужно также помнить, что собственник несет ответственность за вред, который его животное причинило имуществу или здоровью других людей. Пострадавшему нужно зафиксировать причиненный ущерб и обратиться к участковому либо подать заявление в суд. Если пострадавшему неизвестны владельцы животного, установить их поможет ветслужба, на учете у которой состоят все сельскохозяйственные животные», — отметил Соловьев.

Ранее сообщалось, что жительница Балашихи сняла на видео в Ольгинском лесопарке редкую птицу.