Жительница Балашихи сняла на видео в Ольгинском лесопарке редкую птицу

Жительница Балашихи стала свидетельницей необычной встречи во время прогулки по Ольгинскому лесопарку — ей удалось запечатлеть на видео редкого черного дятла, сообщил REGIONS.

Запись с птицей, сидящей на стволе дерева, позже была опубликована в одном из местных телеграм-каналов. Специалисты национального парка «Лосиный остров» идентифицировали птицу как желну — черного дятла, который отличается ярко-красным пятном на голове. Несмотря на то что этот вид обитает на территории Балашихи, наблюдение за ним в естественной среде — редкая удача для любителей природы.

«Желна, или черный дятел, — птица, которую нечасто можно увидеть в подмосковных лесах. Вид не занесен в Красную книгу, но и не является распространенным. Причина тому — уединенный образ жизни дятла», — рассказали REGIONS орнитологи нацпарка.

В зимний период, когда активность большинства лесных обитателей снижается, желна продолжает вести деятельный образ жизни. Птица неустанно долбит кору деревьев в поисках пищи, ее перелеты сопровождаются характерным шумом крыльев, а громкие крики служат для коммуникации с сородичами. Интересно, что на участках леса, требующих интенсивной «санитарной очистки» от вредителей, эти обычно одиночные птицы могут ненадолго объединяться, формируя своеобразные временные рабочие группы.

Ранее сообщалось, что секретный пернатый житель Вишняковского парка попал в кадр.