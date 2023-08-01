Бизнес на дому: В Омске мужчина создал идеальные условия для выращивания конопли

Житель Омска снимал квартиру, в которой создал плантацию конопли. Заведено два уголовных дела – за культивирование и хранение. Местный житель отрицает вину, уверяя, что выращивал для собственных нужд, а не распространения.

«Квартира на 6-м этаже находится. В подъезде ни чем не пахло. Сам вот только сейчас из новостей узнал об этом», - рассказывают соседи задержанного жителя Омска

Соседи отмечают, что ничего подозрительного не замечали, сообщает gorod55.ru. Никаких посторонних запахов не было. Мужчина не вызывал недоверия. Во время обыска правоохранительные органы изъяли кусты марихуаны (4,6 кг) и готовую продукцию (384 грамма). Всего в квартире росло 24 кустов. Мужчина ухаживал за растениями: обеспечил их необходимым освещением, контролировал температуру и регулировал уровень проветривания. Конопля росла в специальных боксах. Семена задержанный приобретал в запрещенных интернет-магазинах. Наркотическое вещество изготавливают из всего растения: стеблей, цветков и листьев.

Мужчина отрицает вину. Утверждает, что выращивал исключительно для себя. Уголовное дело открыто за хранение в особо крупном размере, а также за культивирование. 27-летнего местного жителя задержали. Ведется расследование.