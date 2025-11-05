Бизнес на поделках: россияне выставляют на сайтах объявлений осенние композиции

По информации издания, стоимость готовых поделок, которые родители могут покупать для школьников, разная. Так, жительница Кемерово за 1300 руб. продает дом в виде гриба. Женщина рассказала корреспонденту издания, что поделки разбирают быстро. В домике есть двери и окна. Теремок из гриба у другого продавца стоит 650 руб. Домик украшен фигурками животных, осенними листьями и ягодами рябин. Популярностью пользуются домики, выполненные в стиле мультфильма «Маша и Медведь».

По данным издания, на сайтах есть поделки из осенних листьев. Заказать можно за 1-2 дня до необходимой даты. Стоимость ежика из листьев, приклеенных на белом листе бумаги, достигает 300 руб. Некоторые продавцы просят предоплату.

«Подделки на заказ в детский сад или начальную школу. Срок изготовления 2-5 дней, все зависит от сложности. Делает подросток, очень качественно и красиво. Может работать по вашим фото. Индивидуальный подход. Цены тоже разные, все от сложности зависит», — говорится в одном из сообщений.

По информации издания, некоторые продавцы не готовят поделки на заказ. Они распродают те произведения, которые ранее выполняли для своих детей. В ассортименте — поделки, подходящие для новогодней или пасхальной тематики.

