«Сначала испугалась»: необычные пни-ждуны встречают посетителей подмосковного леса

Егорьевские лесничие создали местную разновидность популярного интернет-мема — ждунов, сообщил REGIONS. Необычные пни появились под Егорьевском на берегу пруда в поселке Сергиевский. Авторы поделок назвали их лягушками-рыбаками.

По информации издания, ждунами пни назвали местные жители. Егорьевские лесничие сделали их из валежника. Сучья и ветки в умелых руках превратились в скульптуры, которые теперь привлекают внимание отдыхающих.

«Сначала испугалась, когда их увидела. Подошла поближе и улыбнулась. Настоящие созерцатели природы», — говорит жительница округа Елена Морозова.

По данным издания, местные лесничие часто относятся к созданию различных скульптур творчески. Так, в лесопарковой зоне отдыхающие могли встретить филина резной работы. Объект не простоял долго: неизвестные лица сломали скульптуру. В зоне отдыха «Самотек» лесничие создали целый городок, обустроенный родником. Вблизи мангальной зоной разместили письменный стол с «чернильницей», кормушки для птиц и другие арт-объекты.

