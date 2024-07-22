Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X обратился к лидерам европейских стран с призывом признать поражение Украины и заключить мирные соглашения с Россией.

«Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией», — обратился бизнесмен к европейским лидерам.

Бизнесмен Ким Дотком высказал также мнение, что европейские лидеры выбрали ошибочный политический курс. Они поверили президенту США Джо Байдену и следовали его рекомендациям. Однако такое решение было неправильным. Теперь лидеры Европы поняли, какую колоссальную ошибку допустили. Бизнесмен призвал европейских политиков забыть о президенте Украине Владимире Зеленском и о НАТО. Вместо этого сосредоточиться на более важных государственных вопросах своих стран.

Ранее мы сообщали о реакции иностранных СМИ на отказ президента США Джо Байдена участвовать в предвыборной гонке: Байден сомневался в успехе Камалы Харрис и из-за этого медлил с отстранением своей кандидатуры.