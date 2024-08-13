Бизнесмен Краснощек: банкротами чаще становятся физические лица и ИП

Весенние изменения в законодательной базе привели к тому, что юридические лица реже становятся банкротами. Такое мнение высказал бизнесмен из Ставропольского края Дмитрий Краснощек, сообщил newstracker.ru.

Порог для юридического лица был изменен с 300 тысяч рублей до двух миллионов. Кроме того, ранее поданные заявления не облагались государственной пошлиной. Весной это правило аннулировали. Например, если юрлицо подает заявление о банкротстве при сумме требований 30 млн рублей, то платит 173 тысяч рублей в качестве госпошлины.

«Заявления о привлечении к субсидиарной ответственности также облагаются пошлиной», — говорит бизнесмен.

Юрлицу не выгодно сообщать о банкротстве. Уровень полномочий у кредиторов теперь более объемный, чем ранее. Они получат доступ ко всей информации юрлица: имущество, документация, партнеры, заказы.

Бизнесмен уверен, что количество банкротств физических лиц и ИП будет расти из-за более упрощенной процедуры. Причем ИП можно воспользоваться лайфхаком: закрыть ИП и через пять дней начать процедуру банкротства в статусе физического лица.

«Часто предприниматели являются поручителем по исполнению договоров, в том числе кредитных, такие долги можно списать через процедуру банкротства физического лица», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Путин утвердил закон, обеспечивающий защиту ипотечного жилья для банкротов.