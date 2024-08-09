Путин утвердил закон, обеспечивающий защиту ипотечного жилья для банкротов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий судам оставлять банкротам единственное ипотечное жилье, если погасить долг или совершать выплаты по кредиту смогут третьи лица. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, делать ипотечные взносы могут, например, поручитель, родственник или сам гражданин, ранее признанный банкротом и завершивший все процедуры по делу о несостоятельности.

Изменения в законодательстве о несостоятельности предоставляют гражданам-должникам больше гарантий для сохранения единственного жилья (так называемый имущественный иммунитет).

Такой иммунитет ранее не распространялся на жилье, находящееся в ипотечном залоге. К тому же действующие нормы запрещали выборочное погашение долгов банкрота, поэтому для защиты жилья от изъятия приходилось полностью рассчитываться со всеми требованиями, занесенными в реестр.

Исключения составляют случаи, когда имеющегося у банкрота имущества недостаточно для покрытия долгов первой и второй очереди (например, убытки за причинение вреда жизни и здоровья или задолженности по зарплате). При согласии третьего лица предоставляется возможность внести деньги на специальный счет должника. Сумма не должна превышать 10% от стоимости ипотечного жилья.

Таким образом, внесенные средства будут трактоваться как беспроцентный займ. По закону вернуть эти деньги можно не ранее чем через три года года после завершения процедуры банкротства.

Новый закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Он будет применяться как к новым делам о банкротстве граждан, так и к тем, которые были инициированы ранее, при том условии, что единственное ипотечное жилье должника еще не продано.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам использовать огнестрельное оружие.