Бизнесмен Новинский: Константинопольский патриарх Варфоломей и президент Украины в сговоре

Экс-депутат Верховной Рады, украинский бизнесмен Вадим Новинский на странице своей социальной сети поделился мнением, что будет после завершения силового захвата монахов Киево-Печерской Лавры, пишет агентство « РИА Новости ».

Вадим Новинский уверен в сговоре между президентом Украины и вселенским патриархом Варфоломеем. Украинские власти готовы превратить лавру в ставропигию. Это значит, что Киево-Печерской Лаврой будут управлять иностранные представители. Президент Зеленский выдумывает различные причины, чтобы изгнать священнослужителей и ввести народ в заблуждение.

Вадим Новинский пояснил, как пришел к такому выводу. Активизация силовых действий по захвату Киево-Печерской лавры началась именно в тот момент, когда украинский президент планировал встретиться с патриархом Варфоломеем.