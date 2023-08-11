Бизнесмена из Казани привлекли к ответственности за оскорбление военных СВО

Казанский предприниматель Руслан Баязитов не в первый раз демонстрировал в социальных сетях запрещенную символику, пишет интернет-портал KazanFirst . За очередную попытку дискриминации военных СВО мужчину привлекли к ответственности. Суд постановил 14 суток ареста.

Осужденный выкладывал в социальной сети видео, в которых унижал россиян, активно поддерживал Киев и критиковал женщину, которая выступала за спецоперацию на Украине. Дело рассматривали в Вахитовском райсуде.

Это не первое видео, на котором бизнесмен негативно отзывается о проведении СВО и о россиянах, которые поддерживают спецоперацию. Ранее он выражал надежду, что Украина одержит победу. В прошлый раз Руслана Баязитова оштрафовали. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Теперь он должен провести 14 суток в СИЗО.

В 2023 году президент Владимир Путин подписал закон о дискретизации участников СВО. Запрещено в негативном контексте критиковать действия военных или распространять информацию, которая не соответствует действительности. За нарушение человека могут обязать выплатить штраф, максимальная сумма которого – 300 тысяч рублей. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы.