Шеф из московского ресторана и мраморная говядина: как прошел День города в Кашире глазами фудблогера

В минувший уик-энд Кашира с размахом отпраздновала свой День рождения. Одним из центров притяжения для гостей стала гастрономическая площадка, где развернулся полноценный уличный фудкорт. Своими наблюдениями с корреспондентами REGIONS поделилась фудблогер Надя Киселева, поставившая перед собой цель — составить честный и объективный обзор праздничного меню без оглядки на официальные пресс-релизы.

Стаканы с подсветкой и колбаса из конины

Атмосфера на гастрономической аллее, по словам блогера, царила по-настоящему праздничная: воздух пропитался дымком от мангалов и ароматами жареного мяса, которые перемешивались со сладкими нотками карамели от сахарной ваты и освежающими акцентами лимонада. Наибольшее визуальное впечатление производили напитки, разлитые в крупные стаканы со светодиодной подсветкой — внутри каждой порции плавали веточки мяты, тархуна и дольки свежих фруктов. Такой прием, отмечает Киселева, сработал безотказно: прохожие останавливались, рассматривали и покупали.

Что касается горячих блюд, на грилях одновременно готовились свинина, курица, баранина, овощи и шампиньоны — привычный, но неизменно востребованный набор. Впрочем, нашлось место и экспериментам. Особый интерес публики вызвала фермерская колбаса из конины. Очередь к этому прилавку выстроилась немалая, однако, как заметила блогер, деликатес пришелся по вкусу далеко не каждому — специфический привкус отпугнул часть гостей.

Среди прочих точек выделялся стилизованный уголок с русским колоритом: гостей угощали ягодами в сахарной глазури, предлагали горячий глинтвейн и иван-чай, разлитые из настоящих самоваров. Это создавало особое настроение, погружая посетителей в атмосферу старинной ярмарки.

Король хот-догов

Гвоздем кулинарной программы стал так называемый «Королевский хот-дог» — монументальная сосиска, водруженная в пышную булочку и щедро приправленная луком и целым маринованным огурцом. При всем своем величии блюдо оказалось крайне неудобным для употребления на ходу: конструкция норовила развалиться, а соус стекал на руки. Подача, резюмирует блогер, вышла скорее эффектной, чем практичной, и впечатления от дегустации остались неоднозначными.

Однако самым ярким событием дня, по мнению Киселевой, стало появление на фестивале известного шеф-повара, прежде возглавлявшего кухню московского ресторана. Он лично управлял мобильным смокером, умело коптя ребрышки и собирая бургеры из мраморной говядины. Авторские позиции заметно выделялись на общем фоне и, по мнению эксперта, стали изюминкой гастрономической программы.

Новые открытия

После долгого дня, проведенного в толпе и насыщенного яркими вкусовыми впечатлениями, блогер признается, что больше всего на свете ей захотелось тишины и покоя. Завершился праздничный вечер в камерной обстановке, за сырной тарелкой с медом и орехами в сопровождении бокала грузинского вина.

Полученный опыт, по словам Нади, оказался не только вкусным, но и крайне познавательным. В ближайших планах у блогера не менее насыщенные вылазки — на День города в Ступино и в Москву, где ее уже ждут новые кулинарные открытия и, возможно, еще более изысканные угощения.

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