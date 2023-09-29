Бьют, убивают, мучают: Власти отреагировали на петиции активистов об условиях в цирке

Животных бьют, а иногда и расстреливают, некоторые звери просто сходят с ума – такие ужасы рассказывают зоозащитники и призывают правительство обратить на это внимание. Последнее решение властей говорит, что активисты смогли добиться своей цели, сообщает newizv.ru .

Волонтер Фонда «Вита» трудоустроилась в цирк, чтобы параллельно лично проследить, как относятся к животным. Она установила камеры скрытого наблюдения. Фрагменты были вставлены в документальный фильм и переданы прокуратуре для разбирательства. Волонтер рассказывает, что происходит за кулисами.

Во-первых, все время между представлениями животные проводят в клетках, где им некомфортно. Во-вторых, зверей жестоко избивают, чтобы они выполняли команды. Раны не успевают заживать, как работники цирка наносят очередные удары.

«Принцип простой: выполнишь трюк — будет еда. Это старый и жестокий принцип «дедушки Дурова». В цирке на проспекте Вернадского мы зафиксировали ужасное обращение с двумя обезьянами Джонни и Кузей, которых жена дрессировщика била палками. А после побоев животных ощупывали — целы ли у них кости. Со всеми этими документальными свидетельствами, собранными в разное время в разных цирках мы обратились в Генеральную прокуратуру, там начали вызывать свидетелей, которые странным образом отказывались узнавать себя самих и свой цирк. Постепенно расследование спустили на тормозах», - рассказывает директор фонда «Вита» Ирина Новожилова

Однажды волонтеру пришлось ждать, пока застрелят медведя. К такому решению пришли после того, как зверь накинулся на дрессировщика. А одна медведица просто сошла с ума. Животное билось по клетке.

Эксперты отмечают, что животные содержатся в цирках за счет государства. Получается, что каждый совершеннолетний гражданин переводит средства в бюджет страны за счет перечисления налогов для того, чтобы над зверями издевались.

«То есть за все эти издевательства, побои животных, их недокормы — за весь этот ужас платим мы с вами из своего кармана. В прошлом году Росгосцирк выкачал из бюджета 1, 3 миллиарда рублей. 234 миллиона рублей получили передвижные цирки. И при том, что это гигантские суммы, содержание там животных иначе, как варварским назвать невозможно», — заявила «НИ» руководитель Фонда «Вита» Ирина Новожилова.

Эксперт Ирина Новожилова обращает внимание, что не менее жестокое обращение к животным в различных дельфинариях и океанариумах. Водные обитатели вынуждены находиться в хлорированной воде, что уже негативно влияет на их здоровье.

Зоозащитники давно призывают правительство запретить выступление зверей в цирках. В Минкульте констатируют, что россияне с удовольствием посещают подобные представления, что делает отрасль перспективной.

«Несколько лет назад в Госдуме принимались подзаконные акты к закону об ответственном отношении к животным. В дискуссии участвовали многие зоозащитники, и мы подняли вопрос о цирках, но в конечном счете нам преподнесли готовый документ, в котором наши предложения учтены не были», рассказывает руководитель Фонда «Вита» Ирина Новожилова.

Теперь же петиции активистов не остались незамеченными. Правительство приняло решение временно приостановить финансирование циркового искусства до 2035 года.