Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал прессе развернутое интервью, в котором обрушился с резкой критикой на позицию Европы и США в вопросе урегулирования конфликта. Основной мишенью его претензий стал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чью политику украинский дипломат обвинил в излишнем прагматизме. Залужный фактически приравнял переговоры с нынешней американской администрацией к капитуляции, используя крайне жесткую риторику.

«Пожалуй, впервые в истории одна большая страна лишилась инструментов влияния на тех, кто разрушает мировой порядок, а сделка с дьяволом просто невозможна, потому что он понимает только силу», — подвел итог экс-главком ВСУ.

Почему высокопоставленный украинский дипломат, находящийся на службе в Лондоне, решил пойти на открытую конфронтацию с главой Белого дома? Собственную точку зрения по данному вопросу Общественной Службе Новостей представил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов. По его словам, в этой ситуации сошлись сразу несколько факторов.

Во-первых, мы наблюдаем общую политическую моду: критиковать Дональда Трампа в определенных кругах сейчас считается хорошим тоном. Эта позиция абсолютно гармонична для человека, который постоянно проживает в Великобритании, ведь американский лидер крайне резко высказывается по поводу руководства этого государства и его внешней политики. Залужный просто следует конъюнктуре истеблишмента страны пребывания.

Во-вторых, дипломатическая должность для Залужного — лишь временная остановка. Будучи одним из главных кандидатов на будущих президентских выборах на Украине, он вынужден регулярно делать не просто резкие, но максимально яркие и агрессивные заявления. Это делается для того, чтобы поддерживать интерес к своей персоне, в том числе и внутри самой Украины. Апеллируя к образу «украинского солдата», он работает на конкретную целевую группу — военных.

Эксперт напомнил, что в рядах ВСУ и среди ветеранов накопилось серьезное недовольство политикой современного руководства Украины, особенно на фоне коррупционных скандалов во власти. На этом фоне Залужный, напротив, позиционирует себя как защитник армии. Он говорит о том, что есть люди, на которых стоит ориентироваться, с которых надо брать пример, и это — украинские солдаты. Как бывший главнокомандующий, сохранивший авторитет в войсках, он получает колоссальный кредит лояльности со стороны вооруженных сил. Таким образом, политтехнологи Залужного работают грамотно: они намеренно создают информационные поводы, которые позволяют экс-главкому дистанцироваться от коррумпированных политиков в Киеве и набирать очки в глазах радикально настроенного электората.

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