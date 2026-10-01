Путин раскрыл позицию России по Западу: Москва обозначила свою линию

Президент России Владимир Путин 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия не намерена нападать на другие страны и ничего у них не отнимает. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам главы государства, Москва лишь отвечает на решения, которые принимаются в отношении России. Одновременно Путин дал понять, что в случае агрессии российская сторона будет отвечать.

Президент уже заявлял, что у России нет планов начинать военные действия против Европы и отсутствуют мотивы для такого обострения.

Ранее стало известно, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.