Путин раскрыл позицию России по Западу: Москва обозначила свою линию

Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны

Политика

Президент России Владимир Путин 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия не намерена нападать на другие страны и ничего у них не отнимает. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам главы государства, Москва лишь отвечает на решения, которые принимаются в отношении России. Одновременно Путин дал понять, что в случае агрессии российская сторона будет отвечать.

Президент уже заявлял, что у России нет планов начинать военные действия против Европы и отсутствуют мотивы для такого обострения.

Ранее стало известно, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.

Актуально

Читайте также

Путин высказался о переговорах США и Китая

Путин высказался о переговорах США и Китая

НАТО хочет перекроить итоги войны: эксперт о блокаде Калининграда

НАТО хочет перекроить итоги войны: эксперт о блокаде Калининграда

Готовится ли НАТО к настоящей войне с Россией? Политолог усомнился в военных намерениях альянса

Готовится ли НАТО к настоящей войне с Россией? Политолог усомнился в военных намерениях альянса

Сутки в воздухе: худшая авиакомпания Европы запустила рейс в обход России

Сутки в воздухе: худшая авиакомпания Европы запустила рейс в обход России

Каждый третий призывник ВСУ бежит с фронта

Котел сжимается: российские военные перерезали снабжение ВСУ по воздуху

Котел сжимается: российские военные перерезали снабжение ВСУ по воздуху

Встреча в Нью-Йорке: политолог раскрыл, сможет ли Трамп остановить удары по НПЗ

Встреча в Нью-Йорке: политолог раскрыл, сможет ли Трамп остановить удары по НПЗ

НАТО берет курс на эскалацию: политолог раскрыл, как Рютте использует Прибалтику против России

НАТО берет курс на эскалацию: политолог раскрыл, как Рютте использует Прибалтику против России

ЕС отказал Киеву в €27 млрд: деньги закончились

Россия — Армения — Турция: эксперт раскрыл, это реальный маршрут или фантазия Пашиняна

Россия — Армения — Турция: эксперт раскрыл, это реальный маршрут или фантазия Пашиняна

«Вагон тумана под видом перемоги»: политолог высмеял военные планы США в Гренландии

«Вагон тумана под видом перемоги»: политолог высмеял военные планы США в Гренландии

Залужный пошел против Запада: политолог раскрыл, зачем экс-главком ВСУ атакует союзников в интервью

Залужный пошел против Запада: политолог раскрыл, зачем экс-главком ВСУ атакует союзников в интервью

Добавьте mosregtoday.ru в избранное