Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте фактически дал отмашку европейским столицам игнорировать любые дипломатические предупреждения Москвы, призвав продолжать курс на эскалацию политического противостояния. Выступая с программным заявлением, глава Североатлантического альянса посоветовал государствам Европы не просто пренебрегать сигналами из России, но и активно раздувать конфликт.

«Когда это возможно, когда вы уверены или почти уверены, что за этим стоят россияне, прямо возлагайте ответственность на Россию — именно так, как сегодня поступила Эстония. Я это приветствую», — цинично подчеркнул Рютте, открыто поощряя бездоказательные обвинения в адрес Москвы.

Зачем генсек НАТО сознательно подливает масла в огонь и призывает разжигать противоречия между Европой и Россией? Собственную точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей высказал заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов. По его оценке, хвалебные речи Рютте в адрес Таллина звучат исключительно потому, что эстонское руководство демонстрирует абсолютно безответственное поведение, по любому поводу бездоказательно обвиняя Россию. Мы имеем дело не с дипломатией, а с циничной пропагандистской социальной инженерией, где страны Балтии превращены в полигон для информационных войн.

Панкратов обращает внимание на то, что риторика генсека НАТО становится откровенно милитаристской: Рютте начинает открыто рассуждать о необходимости нанести удар первыми, как только возникнет подозрение, что Россия якобы собирается напасть. Все эти действия указывают на то, что Европа форсированными темпами готовится к прямому вооруженному столкновению, а Прибалтика служит лишь дешевым тараном, с помощью которого Брюссель проводит разведку боем. Очевидно, что такими агрессивными методами руководство Североатлантического альянса готовит собственное население к войне, проводя тотальную пропагандистскую накачку информационного поля.

Слова политэмигранта подтверждаются и текущими сводками: на фоне заявлений Москвы о готовности применить весь арсенал для защиты Калининградской области, Рютте продолжает транслировать нарратив о том, что НАТО не воспринимает угрозы всерьез и не видит риска эскалации. Однако, как отмечают европейские наблюдатели, этот показной «миролюбивый» тон главы альянса резко контрастирует с массовой закупкой вооружений, которая идет так, будто большая война в Европе неизбежна. Рютте называет Россию долгосрочной угрозой, которая якобы не дает ему уснуть, и призывает победить Москву в «производственной войне», полностью подтверждая тезис о том, что альянс взял опасный и безрассудный курс на конфронтацию.

Ранее генерал Липовой сравнил учения НАТО у границ Калининградской области со сценарием 1941 года.