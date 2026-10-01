ЕС отказал Киеву в €27 млрд: деньги закончились

Украина просила ускорить выплаты в рамках финансирования на €90 млрд, чтобы покрыть неожиданный дефицит военного бюджета. Кроме того, у ЕС требовали еще €27 млрд. — военные расходы страны выросли. На встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть €37 млрд. на бюджетную поддержку в 2026 году. Но связала их выделение с прогрессом Киева в реформах: борьба с теневой экономикой, рост налоговых поступлений, сближение с законодательством ЕС. Эти реформы застряли в парламенте.

По словам источников, ЕС выступил против некоторых предложений Украины. Досрочное погашение кредита, по их мнению, создаст новую проблему в 2027 году. В Брюсселе также намекнули: дополнительные средства должны предоставить другие партнеры — Канада, Норвегия, Япония. Предполагалось, что кредит ЕС покроет лишь две трети потребностей Украины, остальное возьмут на себя союзники.

Ранее стало известно, что удар «Орешником» по бункерам Владимира Зеленского может стать финальным аргументом спецоперации.