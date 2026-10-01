Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания дискуссионного клуба «Валдай» направил Европе недвусмысленный сигнал: с Москвой следует вести себя с осторожностью. Так прокомментировал выступление главы государства полковник СВР в отставке, профессор МГИМО и президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков в беседе с ТАСС .

По словам аналитика, руководитель государства напомнил о военном потенциале России, поскольку в Европе звучат некомпетентные и излишне агрессивные голоса. Западные политики, как считает эксперт, в своем риторическом угоре забывают, что политика базируется на реальном соотношении сил.

Безруков подчеркнул, что России невозможно навязать условия. Когда Запад не добивается успеха, он лишь усиливает давление, однако всякой эскалации есть предел — дальнейшее нагнетание может обернуться против самих инициаторов, и в стане противников это начинают осознавать.

Аналитик использовал сравнение России с пружиной: ее долго сжимают, она терпит, но затем резко разжимается в обратную сторону. По его мнению, именно так исторически складывались отношения с нашей страной.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны.