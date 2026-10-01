Аналитик Безруков: Путин предупредил Европу, что с РФ нужно вести себя осторожно

Эксперт Безруков: Европа забывает о реальном балансе сил

Политика

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания дискуссионного клуба «Валдай» направил Европе недвусмысленный сигнал: с Москвой следует вести себя с осторожностью. Так прокомментировал выступление главы государства полковник СВР в отставке, профессор МГИМО и президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков в беседе с ТАСС.

По словам аналитика, руководитель государства напомнил о военном потенциале России, поскольку в Европе звучат некомпетентные и излишне агрессивные голоса. Западные политики, как считает эксперт, в своем риторическом угоре забывают, что политика базируется на реальном соотношении сил.

Безруков подчеркнул, что России невозможно навязать условия. Когда Запад не добивается успеха, он лишь усиливает давление, однако всякой эскалации есть предел — дальнейшее нагнетание может обернуться против самих инициаторов, и в стане противников это начинают осознавать.

Аналитик использовал сравнение России с пружиной: ее долго сжимают, она терпит, но затем резко разжимается в обратную сторону. По его мнению, именно так исторически складывались отношения с нашей страной.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны.

Читайте также

Мир молчит: политолог назвала двух лидеров, озвучивших правду о Венесуэле с трибуны ООН

Мир молчит: политолог назвала двух лидеров, озвучивших правду о Венесуэле с трибуны ООН

Трамп нарушит протокол ради Си Цзиньпина

Трамп нарушит протокол ради Си Цзиньпина

НАТО окружает Калининград: генерал сравнил учения альянса со сценарием 1941 года

НАТО окружает Калининград: генерал сравнил учения альянса со сценарием 1941 года

Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России

Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России

«Орешник» по бункерам Зеленского: военэксперт назвал это кувалдой

Журавлев сравнил угрозы «Орешником» с мальчиком, кричавшим о волке

Мерц ищет ПВО для Украины: зима будет тяжелой

Мерц ищет ПВО для Украины: зима будет тяжелой

Выборы Госдумы в Крыму: более 2,5 тыс. наблюдателей обеспечили прозрачность

Выборы Госдумы в Крыму: более 2,5 тыс. наблюдателей обеспечили прозрачность

«Садитесь, говорите»: Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

«Болезненные продвижения»: российские войска наступают под Константиновкой

«Болезненные продвижения»: российские войска наступают под Константиновкой

Путин высказался о переговорах США и Китая

Путин высказался о переговорах США и Китая

Встреча в Нью-Йорке: политолог раскрыл, сможет ли Трамп остановить удары по НПЗ

Встреча в Нью-Йорке: политолог раскрыл, сможет ли Трамп остановить удары по НПЗ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное