Каждый третий призывник ВСУ бежит с фронта

По словам дипломата, украинские власти заявляют, что набирают 30–35 тыс. новобранцев в месяц. Но из них как минимум 10 тыс. сразу бегут. А реальная цифра, по мнению Мирошника, может доходить до половины. Он также отметил, что на Украине ежемесячно возбуждают до 20 тыс. уголовных дел за незаконное оставление воинской части.

Ранее стало известно, что удар по Южному мосту создал серьезные проблемы Киеву.