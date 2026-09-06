Машину могут эвакуировать даже из собственного двора: за что заберут и как вернуть

Придомовая территория не освобождает водителей от соблюдения ПДД. В некоторых случаях неправильно припаркованную машину могут эвакуировать на спецстоянку. Юрист Матвей Елисеев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда это возможно и что делать водителю.

«Дворовая территория, хотя и является общей собственностью жильцов, не выводится из-под действия ПДД. За неправильную парковку во дворе предусмотрен не только штраф, но и эвакуация», — пояснил Елисеев.

Для эвакуации достаточно нарушения правил остановки или стоянки. При этом автомобиль может оказаться нарушителем даже в ситуации, когда в запрещенной зоне находится только одно его колесо.

За что машину могут эвакуировать из двора

Основанием для эвакуации может стать нарушение правил остановки или стоянки, в том числе создание помех для движения пешеходов и других автомобилей.

Автомобиль могут отправить на спецстоянку, если водитель припарковался в зоне действия запрещающих знаков. При этом во дворе такие знаки также могут устанавливаться, если земельный участок оформлен в общую долевую собственность жильцов. Для эвакуации в случае нарушения требований запрещающего знака необходимо наличие таблички «Работает эвакуатор».

«Еще одна распространенная причина — парковка на тротуаре, газоне, пешеходном переходе или ближе пяти метров от него. Эвакуация также возможна, если автомобиль создает помехи для проезда других машин, например при так называемом “подпирании”», — сообщил юрист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Отдельно эксперт отметил ситуацию с автохламом. Такое транспортное средство может быть эвакуировано по решению администрации после вынесения соответствующего предписания.

Что делать, если машину эвакуировали незаконно

В первую очередь юрист советует зафиксировать обстоятельства произошедшего. Водителю стоит сфотографировать место, где был припаркован автомобиль, состояние машины, дорожные знаки и разметку. Особенно важно зафиксировать отсутствие запрещающих знаков либо их возможное несоответствие установленным требованиям.

Затем необходимо запросить копию протокола о задержании транспортного средства и проверить, правильно ли оформлены процессуальные документы.

«После этого можно подать жалобу в вышестоящий орган ГИБДД или обратиться в суд. На обжалование постановления об административном правонарушении, как правило, отводится 10 суток с момента его вручения. Если эвакуацию признают незаконной, следующим шагом может стать взыскание понесенных расходов и других убытков», — объяснил эксперт.

Как оспорить эвакуацию автомобиля

Если водитель считает, что машину эвакуировали незаконно, решение можно обжаловать в административном или судебном порядке.

«Судебная практика подтверждает возможность успешного оспаривания. Например, суды признавали незаконной эвакуацию автомобиля из двора, когда инспекторы не доказали наличие состава правонарушения», — рассказал юрист.

Если эвакуацию признают незаконной, владелец автомобиля может потребовать возмещения расходов на эвакуацию и хранение машины, других понесенных убытков, а также компенсации морального вреда.

Но проблемы с автомобилем не всегда заканчиваются штрафом или эвакуацией: после серьезного ДТП перед владельцем встает другой вопрос — стоит ли вообще вкладываться в восстановление машины.