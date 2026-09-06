Семь пассажирских поездов задержаны из-за повреждения локомотива при атаке БПЛА в Ростовской области

В ночь на 6 сентября в Чертковском районе Ростовской области произошло происшествие на железной дороге. В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата был поврежден локомотив пассажирского поезда. О случившемся губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале на платформе «Макс».

По предварительным данным, обломки дрона упали непосредственно на железнодорожные пути, зацепив локомотив одного из составов. Пострадавших среди пассажиров и членов поездной бригады нет. Однако происшествие нарушило график движения поездов. На данный момент задержаны семь пассажирских составов. Ожидаемое время задержки составляет около трех часов.

«В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА поврежден локомотив поезда. Семь пассажирских поездов задержаны из-за происшествия. Задержка около трех часов. Специальные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — проинформирован губернатор Ростовской области.

По данным губернатора, в Ростовской области объявлен отбой беспилотной опасности.

Во время атак БПЛА представители экстренных служб призывают россиян сохранять спокойствие, выполнять рекомендованные меры безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации. Все пострадавшие объекты находятся в зоне внимания оперативных служб. Подробности о результатах работы ПВО публикуют официальные ведомства. Размещение последствий атак или непосредственно сами БПЛА запрещено.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Советском районе Ростова пострадал несовершеннолетний гражданин. Позже губернатор проинформировал, что количество пострадавших возросло.