Крыша дома повреждена после атаки в Воронежской области: уничтожены 22 БПЛА

Воронежская область в ночь на 6 сентября подверглась массированной атаке БПЛА. Силы противовоздушной обороны отражали налет в небе над одним городским округом и десятью районами региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале на платформе «Макс».

По информации губернатора региона, дежурные расчеты ПВО обнаружили и уничтожили 22 беспилотника. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

По информации губернатора, в одном из муниципалитетов обломки сбитого дрона упали на частный дом — повреждена кровля. На месте происшествия уже работают оперативные службы. Специалисты оценивают масштаб ущерба и ликвидируют последствия падения обломков.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность. Он также предупредил, что режим опасности атаки беспилотников на территории Воронежской области на данный момент сохраняется. Власти рекомендуют гражданам следить за официальными сообщениями и не приближаться к обнаруженным обломкам дронов, чтобы избежать травм. При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

«Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Ранее сообщалось, что семь пассажирских поездов задержаны из-за повреждения локомотива при атаке БПЛА в Ростовской области 6 сентября.