Юрты, избы и национальные узоры: до 8 сентября в Химках работает выставка «Кружева России»

В подмосковных Химках в Доме детского творчества «Созвездие» стартовала конкурсная выставка «Кружева России». Мероприятие организовано в рамках Года единства народов России. В экспозиции участвуют воспитанники 50-ти детских садов города, которые представили 80 творческих работ — от рисунков до объемных инсталляций и панно, сообщили в администрации муниципалитета.

Конкурс проходит по четырем направлениям: индивидуальные и коллективные иллюстрации к народным сказкам, макеты традиционных жилищ разных народов, а также панно с национальными орнаментами. Важной особенностью стала активная вовлеченность родителей, которые вместе с детьми обсуждали культурные традиции, продумывали сюжеты и помогали с материалами. Таким образом, подготовка к выставке превратилась в настоящий семейный праздник, укрепив связи между поколениями.

«Мы хотим, чтобы с самого раннего возраста ребята понимали: Россия сильна своим многонациональным единством, дружбой и уважением к традициям. То, как дети и родители вместе создавали эти работы, показывает, что патриотизм и любовь к Родине рождаются в семье, в совместном творчестве, в общих ценностях», – рассказала методист городского округа Химки Валентина Жадова.

Оценивая работы, жюри обращало внимание на историческую достоверность, оригинальность замысла и творческую выразительность. Познакомиться с экспонатами можно до 8 сентября включительно. Торжественная церемония награждения победителей состоится 8 сентября в 10:00. Вход свободный.

«Выставка – это пример того, как через творчество мы объединяем разные поколения и народы. Дети вместе с родителями создают работы, которые отражают многообразие культур нашей страны. Такие проекты помогают воспитывать уважение к традициям и укрепляют связь между поколениями», – отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

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Ранее сообщалось, что Международный турнир по баскетболу на колясках стартовал в Химках.