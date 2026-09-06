Просыпаетесь ночью от голода? Какие болезни скрываются за внезапным аппетитом

Если человек регулярно просыпается среди ночи с непреодолимым желанием поесть, списывать это просто на плохую привычку не стоит. Иногда ночной голод может быть связан с серьезными заболеваниями. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Ночной голод не всегда — просто привычка или следствие позднего ужина», — подчеркнула специалист.

По словам гастроэнтеролога, одна из возможных причин — «синдром ночной еды». При этом состоянии человек регулярно употребляет значительную часть суточной пищи именно вечером и ночью, может просыпаться ради еды, а утром практически не чувствовать голода. Иногда ночные приемы пищи сопровождаются чувством вины.

Есть и другая возможная причина — колебания уровня сахара в крови. Особенно должна насторожить ситуация, когда сильный голод ночью сопровождается потливостью и дрожью.

«Если человек ужинает углеводистой пищей, а ночью просыпается с сильным голодом, потливостью, дрожью — это может быть признаком реактивной гипогликемии», — рассказала Сухорукова.

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Врач также посоветовала обратить внимание на эмоциональное состояние. Хронический стресс способен менять гормональный фон и усиливать аппетит именно в вечерние и ночные часы. Если желание поесть появляется одновременно с тревогой, невозможностью расслабиться и проблемами со сном, проблему стоит обсудить со специалистом.

В некоторых случаях ночной голод могут сопровождать и гормональные нарушения. Среди возможных причин гастроэнтеролог назвала гипотиреоз, синдром Кушинга и инсулиному — редкую опухоль поджелудочной железы, способную вызывать избыточную выработку инсулина.

При этом единичный ночной перекус еще не означает, что человек болен. Поводом для обращения к врачу становится прежде всего регулярность и навязчивость таких эпизодов, особенно если они сопровождаются другими симптомами.

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