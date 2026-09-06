«Открыла портал в ад»: бывший муж устраивает газовые атаки и потопы в квартире россиянки

На жительницу Калининграда и ее малолетнюю дочь систематически совершает нападки бывший супруг, который не только угрожает им физической расправой, но и превращает их собственную квартиру в газовую камеру. Сведениями об резонансной ситуации располагает канал в «Максе» Baza, сообщила Газета.Ru.

По данным издания, супруг, вернувшись из командировки в прошлом году, был убежден в неверности жены. Предположительно, не разбираясь в ситуации, мужчина избил супругу. Свидетелем происходящего стала их четырехлетняя дочь. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, после чего в отношении агрессора состоялось судебное разбирательство. Его признали виновным и обязали выплатить штраф, сумма которого составила ₽5 тыс. На тот момент фигурант полностью признал свою вину. Инцидент для пострадавшей стал поводом для расставания.

«[Этим она] открыла портал в ад для себя и дочки», — Газета.Ru цитирует сообщение, опубликованное в мессенджере.

По данным издания, террор со стороны экс-супруга продолжился с новой силой. Он якобы регулярно проникает в принадлежащее женщине жилье, учиняя погромы. Кроме того, зафиксированы случаи, когда мужчина намеренно оставлял открытым газовый вентиль и заливал соседей, устраивая потопы.

По информации издания, попытки обезопасить себя путем замены замков на входной двери желаемого результата не принесли. Как поясняется в публикации, бывший муж просто высверливает новые механизмы и вновь беспрепятственно входит в квартиру. Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что россиянин ворвался в квартиру к бывшей через окно и похитил телефон за ₽25 тыс.