Свет вернули, помощь пострадавшим оказали: в МЧС Подмосковья рассказали о последствиях непогоды

За минувшие сутки сильный ветер в Московской области привел к серьезным последствиям. Три человека, включая ребенка, пострадали от падения веток и деревьев. Инциденты произошли в городских округах Химки и Клин. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь, сообщил MK.RU со ссылкой на региональное МЧС.

По информации издания, состояние госпитализированных уточняется, но, по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

Как проинформировали в МЧС Московской области, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре региона. Всего зафиксировано падение 62 деревьев в 24 городских округах. Из-за этого повреждены 11 автомобилей, припаркованных во дворах и на улицах. В ряде случаев деревья падали на линии электропередач, что вызвало временные перебои с электричеством в 52 населенных пунктах. Однако к настоящему моменту аварийные службы полностью восстановили подачу электроэнергии во всех пострадавших районах.

Спасатели продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды. Особое внимание уделяется расчистке завалов и обрезке аварийных веток, которые могут представлять опасность для прохожих.

Жителям Подмосковья рекомендуют быть осторожными на улице, обходить места с нависающими ветками и парковать автомобили в безопасных местах вдали от старых деревьев. В случае обнаружения упавших деревьев или оборванных проводов необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по номеру 112. Прогноз погоды на ближайшие дни не обещает улучшения, поэтому коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в период с 7 по 13 сентября в Московском регионе после похолодания до 10–15 ожидается потепление до 21 градуса.