Экс-участнику шоу «Америка ищет таланты» грозит пожизненное за гибель четырехлетнего племянника

Бывшему конкурсанту телепроекта «Америка ищет таланты» Дешундре Винсону инкриминируют убийство первой степени. Четырехлетний племянник мужчины погиб 16 августа в жилом комплексе в Чаттануге (штат Теннесси). 22-летний Винсон в тот день находился с детьми, в том числе с погибшим мальчиком и его шестилетним братом, и должен был обеспечивать их безопасность. Однако, по данным следствия, взрослые отпустили двоих братьев к бассейну без сопровождения, и ребенок утонул, сообщил MK.RU.

По версии следствия, двоим малышам позволили самостоятельно дойти до бассейна, расположенного примерно в 300 метрах от дома. Взрослых рядом не было. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как четырехлетний ребенок переместился на глубину и оказался под водой. Он провел там девять минут.

Полицейские, оказавшиеся неподалеку по другому вызову, услышали крики возле бассейна и пришли на помощь. Когда они подошли, находившиеся там люди уже пытались привести мальчика в сознание. Ребенка экстренно доставили в отделение интенсивной терапии, но врачи не смогли его спасти — через пять дней он скончался.

Мужчину арестовали и доставили в тюрьму. Ему вменяют убийство первой степени и три эпизода жестокого обращения с детьми. Сумма залога определена в $750 тыс. Следующее заседание суда назначено на вторник, 8 сентября.

Ранее сообщалось, что мужчина на Стейтен-Айленде выжил после прямого попадания молнии.