Невеста вернулась: драматическое похищение в Твери закончилось воссоединением — свадьба все еще 15 сентября
Похищенную в Твери невесту родные вернули жениху за две недели до свадьбы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Андрей Каманин]
В Твери завершилась драматическая история с похищением невесты. Девушку, которую силой увезли за две недели до собственной свадьбы, обнаружили и вернули будущему мужу. Как информирует канал Baza на платформе «Макс», 21-летнюю девушку искали полицейские сразу нескольких регионов, сообщил MK.RU.
По информации издания, к расследованию подключились правоохранители Северной Осетии, а затем к ним присоединились московские коллеги. Стражи порядка вышли на связь с близкими похищенной и держали их в курсе оперативных мероприятий. Вскоре родственники сами привели девушку в отделение полиции, заявив, что она была у них. Невесту отпустили, а перед ней извинились за доставленные неудобства.
По данным издания, жених подтвердил, что влюбленные воссоединились и сейчас направляются домой. Пара не отказывается от планов на свадьбу, которая назначена на 15 сентября. Молодой человек признался, что надеется на примирение с семьей девушки, которая раньше была против их отношений. По словам молодого человека, родственники девушки угрожали ей расправой и на глазах у прохожих затолкали ее в автомобиль.
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