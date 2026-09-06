В Твери завершилась драматическая история с похищением невесты. Девушку, которую силой увезли за две недели до собственной свадьбы, обнаружили и вернули будущему мужу. Как информирует канал Baza на платформе «Макс», 21-летнюю девушку искали полицейские сразу нескольких регионов, сообщил MK.RU.

По информации издания, к расследованию подключились правоохранители Северной Осетии, а затем к ним присоединились московские коллеги. Стражи порядка вышли на связь с близкими похищенной и держали их в курсе оперативных мероприятий. Вскоре родственники сами привели девушку в отделение полиции, заявив, что она была у них. Невесту отпустили, а перед ней извинились за доставленные неудобства.

По данным издания, жених подтвердил, что влюбленные воссоединились и сейчас направляются домой. Пара не отказывается от планов на свадьбу, которая назначена на 15 сентября. Молодой человек признался, что надеется на примирение с семьей девушки, которая раньше была против их отношений. По словам молодого человека, родственники девушки угрожали ей расправой и на глазах у прохожих затолкали ее в автомобиль.

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