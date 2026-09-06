Представители Белого дома сообщили, что в ближайшие недели будут объявлены дальнейшие планы по Украине

Переговоры между спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером и президентом России Владимиром Путиным, посвященные украинскому урегулированию, прошли в конструктивном ключе. О последовавших за этим шагах будет объявлено в течение ближайших недель. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщили агентство Reuters и журналист Axios Барак Равид. Аналогичную информацию опубликовала телекомпания CBS News, сообщил РБК.

По информации издания, в России встреча, которая длилась почти три часа, была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Как сообщили источники в Белом доме, стороны обсудили «содержательные планы дальнейших шагов».

К переговорщикам присоединились представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США. Помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший во встрече, назвал переговоры конструктивными и полезными. По его словам, американская сторона была серьезно подготовлена и представила «целый ряд соображений» о возможных путях урегулирования.

Ожидается, что в воскресенье, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что просьба о паузе в ударах по Киеву дошла до Путина через спецслужбы и МИД.