Город трудовой доблести: губернатор Воробьев рассказал о развитии Королева в День города

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с поздравлением в адрес жителей Королева по случаю Дня города и одновременно обозначил ключевые направления, по которым сегодня активно развивается муниципалитет. В своем обращении глава региона, в частности, затронул вопросы образования, здравоохранения, благоустройства и модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщил REGIONS.

«Уважаемые жители Королева, поздравляю с Днем города! Для всей страны наш Королев — один из главных центров космонавтики, город науки, технологий, легендарных предприятий, а для жителей — это родной, любимый дом: Подлипки и Болшево, Первомайский, Юбилейный, знакомые улицы, близкие люди», — отметил губернатор.

По словам губернатора, историческое наследие Королева неразрывно связано с самоотверженным трудом многих поколений ученых, инженеров и конструкторов. Именно они, как подчеркнул губернатор, совершали прорывные открытия, создавали сложнейшую технику и фактически формировали облик будущего. Воробьев выразил признательность жителям, которые бережно продолжают славные традиции, трудятся на благо страны, воспитывают детей и заботятся о родном городе.

«Самые теплые слова нашим бойцам и их близким, ребятам. Желаю сил и победы, родным — терпения и добрых вестей. Постараемся сделать все, чтобы семьи чувствовали поддержку и знали, что их вопросы не останутся без внимания», — сказал Воробьев.

Власти, сообщил он, намерены и впредь развивать Королев как наукоград, а также последовательно обновлять социально значимые объекты. Так, к началу нового учебного года в округе распахнул двери дополнительный корпус школы № 2 имени Тихонова, расположенной в Первомайском.

Кроме того, после проведения капитального ремонта в школах № 1 и № 12, находящихся в центральной части города, за парты смогли сесть более 2 тыс. детей. Губернатор уточнил, что масштабные работы в школе № 1 завершились еще в прошлом году, а в нынешнем сезоне привели в порядок уже историческое здание этого учебного заведения. Параллельно в последние годы проводилось обновление поликлиник в удаленных микрорайонах.

Серьезным прорывом в сфере здравоохранения стало открытие на улице Циолковского нового медицинского центра, рассчитанного на 1 тыс. посещений в смену, которое состоялось при поддержке президента. Воробьев охарактеризовал это учреждение как одно из крупнейших в Подмосковье. На данный момент центр уже ведет прием детей и взрослых по нескольким профильным направлениям, однако полномасштабный запуск всех мощностей запланирован еще через несколько месяцев.

Не обходит стороной администрация и вопросы благоустройства городской среды. В прошлом году существенные изменения коснулись территории парка «Фофанинская дача», а также появились новые скверы у КТРВ и РКК «Энергия». В текущем году, как было отмечено, с учетом пожеланий жителей планируется открытие еще одной зеленой зоны на проспекте Космонавтов. В перспективе — благоустройство Старого парка.

Отдельное внимание в выступлении губернатора было уделено коммунальному хозяйству. Он сообщил, что в округе продолжается плановая замена тепловых сетей, модернизация котельных и обновление всей инженерной инфраструктуры. До конца текущего года намечено завершить капитальный ремонт участка водовода ТЭЦ протяженностью почти 5 км, который имеет критическое значение как для бесперебойной работы предприятия РКК «Энергия», так и для системы водоснабжения всего города.

«В Королеве хорошо знают, каким бы далеким ни был путь, важно всегда возвращаться домой. Пусть Королев всегда остается домом, куда хочется возвращаться, где любят, где ждут» — поздравил губернатор жителей округа.

Кроме того, в эту субботу Королеву официально присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Воробьев поблагодарил за это решение президента России и Оргкомитет «Победа», назвав данное событие важной вехой в истории муниципалитета.

«Поздравляю всех жителей: для каждого, кто любит Королев, для всех нас — это особый повод для гордости. И дань уважения тем, кто защищал и сегодня защищает нашу страну», — подчеркнул Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил Мытищи с Днем города и рассказал о его будущем.