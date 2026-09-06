«То же самое, что запретить солнцу светить»: Захарова прокомментировала требование Японии снести монумент в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, сообщило РИА Новости.

«Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить», — сказала она.

В беседе с агентством дипломат жестко прокомментировала претензии, сравнив их с попыткой запретить солнцу светить. По ее словам, такие требования абсурдны и не имеют под собой никаких оснований. Захарова подчеркнула, что монумент является символом памяти о героическом прошлом России. По ее мнению, демонтаж памятного объекта невозможен.

«Наша земля - защищенная предками; наша история — основанная на фактах; наша память — запечатленная в памятнике», — добавила Захарова.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать хабаровский мемориал, посвященный победе СССР над Японией во Второй мировой войне. С соответствующим заявлением глава японского правительства выступила в субботу, 5 сентября, сообщил РБК.

«Правительство Японии твердо требует от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его», — написала Такаити в соцсети.

Спикер заявила, что установка памятника, на котором изображено уничтожение герба с хризантемой — символа Японии, является абсолютно недопустимой.

«Мы намерены продолжать настойчиво призывать российскую сторону демонтировать пограничный маркер», — подчеркнула глава правительства Японии.

По информации издания, в Хабаровске на возвышенной точке города установили 15-метровый памятник из бронзы. Монумент представляет собой фигуру советского воина, разбивающего прикладом винтовки пограничный столб с изображением императорской хризантемы. В пятницу, 4 сентября, прошла официальная церемония открытия. Мемориал приурочен к годовщине разгрома Японии во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь жителей Подмосковья, защищавших Брестскую землю, открыли на Гарнизонном кладбище.