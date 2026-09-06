Частицу мощей великого князя Дмитрия Донского доставили в Подмосковье

В подмосковном парке «Патриот» состоялась торжественная церемония передачи святыни в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского был доставлен в храм, где уже начался молебен, сообщил ТАСС.

Как сообщает корреспондент ТАСС, богослужение возглавляет председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На церемонии присутствуют военнослужащие, представители духовенства и прихожане храма.

Ковчег изготовлен по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла специально для того, чтобы святыню могли приносить в различные воинские подразделения и соединения. В дальнейшем мощи планируют доставлять в части, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, чтобы военнослужащие могли прикоснуться к святыне и получить духовную поддержку.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

По информации СМИ, Дмитрий Донской, великий князь Московский и Владимирский, почитается как защитник Отечества, одержавший победу в Куликовской битве. В 1988 году он был канонизирован Русской православной церковью. Его мощи считаются одной из главных православных святынь, связанных с ратной доблестью и защитой Руси. Передача ковчега в храм ВС РФ стала значимым событием для всех верующих военнослужащих.

Ранее священник Портнов рассказал, что Дмитрий Донской помогает верующим в вопросах семьи.